Survivor Sude Burcu Göğüs Dekoltesiyle Başları Döndürdü! Nişanlandıktan Sonra Öyle Bir Ambargo Yedi Ki… “Sonunda Kapanabildin!” Yorumlar Şok Etti!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Sude Burcu, göğüs dekoltesiyle adeta başları döndürdü! Kısa bir süre önce Mert Öcal’la nişan yapan Sude Burcu, ambargo yiyince “Sonunda kapanabildin” yorumlarını aldı! İşte Sude Burcu’nun bomba pozları…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının All Star sezonuna sevgilisiyle birlikte katılan Sude Burcu, Mert Öcal’la ilişkisini milyonlara göstermişti. Yarışmadaki aşık halleriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Sude Burcu ve Mert Öcal, yarışmadan sonra da aşklarına kaldıkları yerden devam etmiş, öyle ki geçtiğimiz günlerde ikili nişan bile yapmışlardı. Nişan töreninden sonra dekolteli bir paylaşımda bulunan Sude Burcu, akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.