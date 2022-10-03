Survivor Sude Burcu Göğüs Dekoltesiyle Başları Döndürdü! Nişanlandıktan Sonra Öyle Bir Ambargo Yedi Ki… “Sonunda Kapanabildin!” Yorumlar Şok Etti!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının All Star sezonuna sevgilisiyle birlikte katılan Sude Burcu, Mert Öcal’la ilişkisini milyonlara göstermişti. Yarışmadaki aşık halleriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Sude Burcu ve Mert Öcal, yarışmadan sonra da aşklarına kaldıkları yerden devam etmiş, öyle ki geçtiğimiz günlerde ikili nişan bile yapmışlardı. Nişan töreninden sonra dekolteli bir paylaşımda bulunan Sude Burcu, akılları başlardan aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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