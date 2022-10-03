Gökhan Türkmen’in Eşi Sinem Aksoy Kimdir? Sinem Aksoy’la Gökhan Türkmen’in Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer…
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Gökhan Türkmen, geçtiğimiz gün eşiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Eşi ile geçmiş yıllarda çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Gökhan Türkmen, paylaşımının altına düştüğü not ile eşi Sinem Aksoy’un kim olduğu konusunda takipçilerini meraklandırdı. İşte Sinem Aksoy ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Gökhan Türkmen, geçtiğimiz gün eşiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Eşi ile geçmiş yıllarda çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Gökhan Türkmen, paylaşımının altına düştüğü not ile eşi Sinem Aksoy’un kim olduğu konusunda takipçilerini meraklandırdı. Peki, Gökhan Türkmen’in eşi Sinem Aksoy kimdir? Sinem Aksoy kaç yaşında, ünlü mü, ne iş yapıyor? Gökhan Türkmen ile Sinem Aksoy ne zamandır evli, kaç çocukları var? İşte, detaylar…
03 Eki 2022 - 11:45 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.