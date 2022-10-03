Gökhan Türkmen’in Eşi Sinem Aksoy Kimdir? Sinem Aksoy’la Gökhan Türkmen’in Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer…

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Gökhan Türkmen, geçtiğimiz gün eşiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Eşi ile geçmiş yıllarda çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Gökhan Türkmen, paylaşımının altına düştüğü not ile eşi Sinem Aksoy’un kim olduğu konusunda takipçilerini meraklandırdı. Peki, Gökhan Türkmen’in eşi Sinem Aksoy kimdir? Sinem Aksoy kaç yaşında, ünlü mü, ne iş yapıyor? Gökhan Türkmen ile Sinem Aksoy ne zamandır evli, kaç çocukları var? İşte, detaylar…