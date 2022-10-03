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03 Eki 2022 - 11:26

Masterchef Kaan’ın Ellerinden Bizzat Acun Ilıcalı Tuttu! Öyle Bir Teklif Götürdü Ki, Artık Paraya Para Demeyecek! Mehmet Şef Hayretler İçerisinde Kaldı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in son bölümünde elenen isim Kaan olmuştu. Kaan’ın ellerinden ise bizzat Acun Ilıcalı tuttu! Öyle bir teklif götürdü ki, artık paraya para demeyecek! Mehmet Şef’i bile hayretler içerisinde bırakan teklif, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…