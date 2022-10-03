Masterchef Kaan’ın Ellerinden Bizzat Acun Ilıcalı Tuttu! Öyle Bir Teklif Götürdü Ki, Artık Paraya Para Demeyecek! Mehmet Şef Hayretler İçerisinde Kaldı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in son bölümünde elenen isim Kaan olmuştu. Kaan’ın ellerinden ise bizzat Acun Ilıcalı tuttu! Öyle bir teklif götürdü ki, artık paraya para demeyecek! Mehmet Şef’i bile hayretler içerisinde bırakan teklif, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Fatma Nur, Şule, Tayfun, Çağatay, Kaan ve Görkem arasındaki muhteşem mücadelede elenen isim Kaan olmuştu. İki tur boyunca büyük bir mücadele veren Kaan, rakiplerinden daha iyi yemek çıkaramadığı için elenmek durumunda kalmıştı. Peki, Acun Ilıcalı, Masterchef Kaan’a nasıl bir teklif sundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.