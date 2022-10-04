- 04 Eki 2022 - 08:13

Deli Yürek'in Yılmaz'ı Arka Sokaklar Dizisine Transfer Oldu! Yılmaz Tüzün Kimdir, Kaç Yaşındadır? Yılmaz Tüzün’ün Son Halini Görenler Şok İçerisinde Kaldılar!

Ekranların fenomen yapımı olan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonunda pek çok iddialı isim kadroya dahil oldu. Bu sene 17.sezonu ile seyirci karşısına çıkacak olan Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olan isimlerden biri de Yılmaz Tüzün oldu. Arka Sokaklar dizisinde bir polise hayat vereceği öğrenilen Yılmaz Tüzün ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ekranların fenomen yapımı olan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonunda pek çok iddialı isim kadroya dahil oldu. Bu sene 17.sezonu ile seyirci karşısına çıkacak olan Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olan isimlerden biri de Yılmaz Tüzün oldu. Arka Sokaklar dizisinde bir polise hayat vereceği öğrenilen Yılmaz Tüzün, bakın kim çıktı! Peki, Arka Sokaklar dizisinin yeni oyuncusu Yılmaz Tüzün kimdir, kaç yaşındadır? Yılmaz Tüzün nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Yılmaz Tüzün aslen nereli, evli mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

04 Eki 2022 - 08:13 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ünlü Manken Didem Soydan İmaj Değiştirdi! Manken Didem Soydan Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Sevgilisi Burak Deniz’le Aralarındaki Yaş Farkı Dudakları Uçuklattı! Meğer… mask
Ünlü Manken Didem Soydan İmaj Değiştirdi! Manken Didem Soydan Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Sevgilisi Burak Deniz’le Aralarındaki Yaş Farkı Dudakları Uçuklattı! Meğer…
Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan Sevgilisi Selin Yağcıoğlu İle Barıştı Mı? Selin Yağcıoğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır? Berk Atan’la Yaş Farkı Dillere Dolandı! mask
Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan Sevgilisi Selin Yağcıoğlu İle Barıştı Mı? Selin Yağcıoğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır? Berk Atan’la Yaş Farkı Dillere Dolandı!
Teşkilat Dizisinin Ömer’i Ortalığı Kasıp Kavuracak! Zehra’yla Bağlantıları Dizi Dünyasını Salladı! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor… Serdar Unutulacak! mask
Teşkilat Dizisinin Ömer’i Ortalığı Kasıp Kavuracak! Zehra’yla Bağlantıları Dizi Dünyasını Salladı! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor… Serdar Unutulacak!
Asgari Ücretle Sıfır Kilometre Araç Sahibi Olacaksınız! TOGG’un Yeni Fiyatını Duyanlar Şaştı Kaldı! TOGG'dan Merak Uyandıran Fiyat Listesi Açıklaması! mask
Asgari Ücretle Sıfır Kilometre Araç Sahibi Olacaksınız! TOGG’un Yeni Fiyatını Duyanlar Şaştı Kaldı! TOGG'dan Merak Uyandıran Fiyat Listesi Açıklaması!
Büşra Pekin’i Tanıyabilene Aşk Olsun! Değişimi Twitter’ı Salladı! 12 Kilo Verdikten Sonra Öyle Bir Dokunuş Yaptı Ki… “Bu Kim Be!” Annesi Bile Tanıyamaz… mask
Büşra Pekin’i Tanıyabilene Aşk Olsun! Değişimi Twitter’ı Salladı! 12 Kilo Verdikten Sonra Öyle Bir Dokunuş Yaptı Ki… “Bu Kim Be!” Annesi Bile Tanıyamaz…
Yargı Dizisinde Seyirci Şokta! Ilgaz Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Herkes Ceylin’den Bıktı, Usandı! “Hiç Akıllanmaz Mısın Sen!” Tepkiler Gırla… mask
Yargı Dizisinde Seyirci Şokta! Ilgaz Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Herkes Ceylin’den Bıktı, Usandı! “Hiç Akıllanmaz Mısın Sen!” Tepkiler Gırla…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL