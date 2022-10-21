- 21 Eki 2022 - 07:58

Deli Yürek'in Yılmaz'ı Yılmaz Tüzün Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Yılmaz Tüzün Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! Meğer Arka Sokaklar...

Ekranların fenomen yapımı olan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonunda pek çok iddialı isim kadroya dahil oldu. Bu sene 17.sezonu ile seyirci karşısına çıkacak olan Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olan isimlerden biri de Yılmaz Tüzün oldu. Arka Sokaklar dizisinde bir polise hayat vereceği öğrenilen Yılmaz Tüzün ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ekranların fenomen yapımı olan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonunda pek çok iddialı isim kadroya dahil oldu. Bu sene 17.sezonu ile seyirci karşısına çıkacak olan Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil olan isimlerden biri de Yılmaz Tüzün oldu. Arka Sokaklar dizisinde bir polise hayat vereceği öğrenilen Yılmaz Tüzün, bakın kim çıktı! Peki, Arka Sokaklar dizisinin yeni oyuncusu Yılmaz Tüzün kimdir, kaç yaşındadır? Yılmaz Tüzün nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Yılmaz Tüzün aslen nereli, evli mi? İşte, detaylar…

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21 Eki 2022 - 07:58 - Magazin

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