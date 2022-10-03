- 03 Eki 2022 - 11:58 G: 03 Eki 2022 - 12:21

Demet Özdemir Sütyenli Görüntüsüyle Paris’i Salladı! Oğuzhan Koç’un Sesi Soluğu Kesildi, Karısına Diyecek Bir Şeyi Kalmadı! Karın Kaslarıyla Yaptı Yapacağını…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, sütyenli pozlarıyla Paris sokaklarını bir kez daha salladı! Oğuzhan Koç’un uzun bir süredir sesini soluğunu kesen Demet Özdemir, karın kaslarıyla alev alev yaktı. Oğuzhan Koç’un karısı Demet Özdemir’e diyecek bir şey bulamadığına dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik sevgilisine “Evet” demişti. Etiler’de lüks bir otelin kral odasında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, aynı otelde düğün yapmıştı. Düğünü için tercih etmiş olduğu gelinliklerle şok etkisi yaratan Demet Özdemir, gelen yorumlara üzüldüğünü açıklamıştı. Şimdilerde Paris’i sallayan Demet Özdemir’in son paylaşımı görenleri alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Eki 2022 - 11:58 Ankara- Yaşam

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