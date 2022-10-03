Demet Özdemir Sütyenli Görüntüsüyle Paris’i Salladı! Oğuzhan Koç’un Sesi Soluğu Kesildi, Karısına Diyecek Bir Şeyi Kalmadı! Karın Kaslarıyla Yaptı Yapacağını…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, sütyenli pozlarıyla Paris sokaklarını bir kez daha salladı! Oğuzhan Koç’un uzun bir süredir sesini soluğunu kesen Demet Özdemir, karın kaslarıyla alev alev yaktı. Oğuzhan Koç’un karısı Demet Özdemir’e diyecek bir şey bulamadığına dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik sevgilisine “Evet” demişti. Etiler’de lüks bir otelin kral odasında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, aynı otelde düğün yapmıştı. Düğünü için tercih etmiş olduğu gelinliklerle şok etkisi yaratan Demet Özdemir, gelen yorumlara üzüldüğünü açıklamıştı. Şimdilerde Paris’i sallayan Demet Özdemir’in son paylaşımı görenleri alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.