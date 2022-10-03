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03 Eki 2022 - 11:58

Demet Özdemir Sütyenli Görüntüsüyle Paris’i Salladı! Oğuzhan Koç’un Sesi Soluğu Kesildi, Karısına Diyecek Bir Şeyi Kalmadı! Karın Kaslarıyla Yaptı Yapacağını…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, sütyenli pozlarıyla Paris sokaklarını bir kez daha salladı! Oğuzhan Koç’un uzun bir süredir sesini soluğunu kesen Demet Özdemir, karın kaslarıyla alev alev yaktı. Oğuzhan Koç’un karısı Demet Özdemir’e diyecek bir şey bulamadığına dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…