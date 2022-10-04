- 04 Eki 2022 - 08:11

Ünlü Manken Didem Soydan İmaj Değiştirdi! Manken Didem Soydan Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? Sevgilisi Burak Deniz’le Aralarındaki Yaş Farkı Dudakları Uçuklattı! Meğer…

Bir küs bir barışık olsa da uzunca süredir aşk yaşayan Burak Deniz ve Didem Soydan çifti, şimdilerde haklarında çıkan dedikodular ile karşı karşıya kalmaya başladı. Bu dedikodulara yanıt vermeyi de ihmal etmeyen Burak Deniz ve Didem Soydan çifti, ‘ayrılık yok’ mesajı verdi. Öte yandan bu mesaj Burak Deniz ve Didem Soydan arasındaki yaş farkını merak ettirdi! İşte Didem Soydan ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Bir küs bir barışık olsa da uzunca süredir aşk yaşayan Burak Deniz ve Didem Soydan çifti, şimdilerde haklarında çıkan dedikodular ile karşı karşıya kalmaya başladı. Bu dedikodulara yanıt vermeyi de ihmal etmeyen Burak Deniz ve Didem Soydan çifti, ‘ayrılık yok’ mesajı verdi. Öte yandan bu mesaj Burak Deniz ve Didem Soydan arasındaki yaş farkını merak ettirdi! Peki, manken Didem Soydan kimdir, nerelidir? Didem Soydan kaç yaşında? Didem Soydan ile Burak Deniz hala birlikte mi, aralarında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…

04 Eki 2022 - 08:11 - Magazin

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