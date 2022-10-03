- 03 Eki 2022 - 12:29 G: 03 Eki 2022 - 12:34

Kalben Kimdir, Kaç Yaşındadır? Kalben’in Asıl İsmi Nedir? Kalben Nasıl Keşfedildi? İşte Dansıyla Sosyal Medyayı Sallayan Kalben Hakkında Her Şey…

Son konserinde kendisini müziğin ritmine kaptırarak, dans etmesiyle sosyal medyanın gündemine oturan ünlü şarkıcı Kalben, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Çılgınca dansı ile sosyal medya kullanıcılarından adeta linç yiyen Kalben, o linç girişimine cevap vermekten de kaçınmadı! İşte Kalben ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Son konserinde kendisini müziğin ritmine kaptırarak, dans etmesiyle sosyal medyanın gündemine oturan ünlü şarkıcı Kalben, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Çılgınca dansı ile sosyal medya kullanıcılarından adeta linç yiyen Kalben, o linç girişimine cevap vermekten de kaçınmadı! Peki, Kalben kimdir, kaç yaşındadır? Kalben’in asıl ismi nedir? Kalben nasıl keşfedildi? İşte dansıyla sosyal medyayı sallayan Kalben hakkında her şey…

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03 Eki 2022 - 12:29 - Magazin

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