Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan Sevgilisi Selin Yağcıoğlu İle Barıştı Mı? Selin Yağcıoğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır? Berk Atan’la Yaş Farkı Dillere Dolandı!
Gönül Dağı dizisinin Taner karakterine hayat vermeye devam eden Berk Atan ile bir küs bir barışık ilişki yaşamasıyla dikkat çeken Selin Yağcıoğlu, şimdilerde yine ilişkisiyle gündem olmaya başladı. En son küs oldukları bilinen Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan çiftinden barıştıkları iddialarına ilişkin ilk açıklama bugün geldi. İşte Selin Yağcıoğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Gönül Dağı dizisinin Taner karakterine hayat vermeye devam eden Berk Atan ile bir küs bir barışık ilişki yaşamasıyla dikkat çeken Selin Yağcıoğlu, şimdilerde yine ilişkisiyle gündem olmaya başladı. En son küs oldukları bilinen Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan çiftinden barıştıkları iddialarına ilişkin ilk açıklama bugün geldi! Peki, Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan barıştı mı? Selin Yağcıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Selin Yağcıoğlu ne iş yapıyor, ünlü mü, aslen nereli? İşte, detaylar…
04 Eki 2022 - 08:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.