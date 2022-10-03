Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan Barıştı Mı? Selin Yağcıoğlu Kimdir, Kaç Yaşındadır? Berk Atan’la Yaş Farkı Dillere Dolandı!

Gönül Dağı dizisinin Taner karakterine hayat vermeye devam eden Berk Atan ile bir küs bir barışık ilişki yaşamasıyla dikkat çeken Selin Yağcıoğlu, şimdilerde yine ilişkisiyle gündem olmaya başladı. En son küs oldukları bilinen Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan çiftinden barıştıkları iddialarına ilişkin ilk açıklama bugün geldi! Peki, Selin Yağcıoğlu ve Berk Atan barıştı mı? Selin Yağcıoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Selin Yağcıoğlu ne iş yapıyor, ünlü mü, aslen nereli? İşte, detaylar…