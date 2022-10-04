Teoman'dan Evlilik Açıklaması! Artık Evlenmem” Demişti... Teoman’ın Eski Eşi Ayşe Kaya Kimdir, Kaç Yaşında? Meğer...

Müzik dünyasının fenomen isimlerinden biri olan Teoman, yıllar sonra evlilik ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından eski eşi Ayşe Kaya’yı akıllara getiren Teoman, hayranlarını özel yaşamıyla meraklandırmaya başladı. Öte yandan Ayşe Kaya’nın şimdilerde ne yaptığını duyanlar, bir hayli şaşırdı! Peki, Teoman’ın eski eşi Ayşe Kaya kimdir? Ayşe Kaya ünlü mü, ne iş yapıyor? Ayşe Kaya kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…

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