Teoman'dan Evlilik Açıklaması! Artık Evlenmem” Demişti... Teoman’ın Eski Eşi Ayşe Kaya Kimdir, Kaç Yaşında? Meğer...
Müzik dünyasının fenomen isimlerinden biri olan Teoman, yıllar sonra evlilik ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından eski eşi Ayşe Kaya’yı akıllara getiren Teoman, hayranlarını özel yaşamıyla meraklandırmaya başladı. Öte yandan Ayşe Kaya’nın şimdilerde ne yaptığını duyanlar, bir hayli şaşırdı! İşte detaylar...
Müzik dünyasının fenomen isimlerinden biri olan Teoman, yıllar sonra evlilik ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından eski eşi Ayşe Kaya’yı akıllara getiren Teoman, hayranlarını özel yaşamıyla meraklandırmaya başladı. Öte yandan Ayşe Kaya’nın şimdilerde ne yaptığını duyanlar, bir hayli şaşırdı! Peki, Teoman’ın eski eşi Ayşe Kaya kimdir? Ayşe Kaya ünlü mü, ne iş yapıyor? Ayşe Kaya kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
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04 Eki 2022 - 08:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.