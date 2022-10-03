O Kız Dizisi Yeni Bölümü ile Ekrana Geliyor! Yürekleri Sızlatacak! Fevzi Kadir’i Yaka Paça Dışarı Çıkardı; Sosyal Medya Ayağa Kalktı!

Kanal D ekranlarının yeni fenomeni olan O Kız dizisi, şimdilerde merak uyandıran sahneleri ile seyircisini ekran başına kilitlemeye başladı. Son bölümü ile hem ekranlara hem de sosyal medyaya damga vuran O Kız dizisi, yeni bölüm fragmanını da yayınladı. Bu hafta çok tartışılacak sahneleri ile seyirci karşısına çıkacak olan O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanında yer alan bir detay ise, herkesi şaşırttı! Peki, O Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…