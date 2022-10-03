O Kız Dizisi Yeni Bölümü ile Ekrana Geliyor! Yürekleri Sızlatacak! Fevzi Kadir’i Yaka Paça Dışarı Çıkardı; Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
Kanal D ekranlarının yeni fenomeni olan O Kız dizisi, şimdilerde merak uyandıran sahneleri ile seyircisini ekran başına kilitlemeye başladı. Son bölümü ile hem ekranlara hem de sosyal medyaya damga vuran O Kız dizisi, yeni bölüm fragmanını da yayınladı. Bu hafta çok tartışılacak sahneleri ile seyirci karşısına çıkacak olan O Kız dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarının yeni fenomeni olan O Kız dizisi, şimdilerde merak uyandıran sahneleri ile seyircisini ekran başına kilitlemeye başladı. Son bölümü ile hem ekranlara hem de sosyal medyaya damga vuran O Kız dizisi, yeni bölüm fragmanını da yayınladı. Bu hafta çok tartışılacak sahneleri ile seyirci karşısına çıkacak olan O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanında yer alan bir detay ise, herkesi şaşırttı! Peki, O Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
03 Eki 2022 - 23:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.