- 03 Eki 2022 - 23:42

O Kız Dizisi Yeni Bölümü ile Ekrana Geliyor! Yürekleri Sızlatacak! Fevzi Kadir’i Yaka Paça Dışarı Çıkardı; Sosyal Medya Ayağa Kalktı!

Kanal D ekranlarının yeni fenomeni olan O Kız dizisi, şimdilerde merak uyandıran sahneleri ile seyircisini ekran başına kilitlemeye başladı. Son bölümü ile hem ekranlara hem de sosyal medyaya damga vuran O Kız dizisi, yeni bölüm fragmanını da yayınladı. Bu hafta çok tartışılacak sahneleri ile seyirci karşısına çıkacak olan O Kız dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...

Kanal D ekranlarının yeni fenomeni olan O Kız dizisi, şimdilerde merak uyandıran sahneleri ile seyircisini ekran başına kilitlemeye başladı. Son bölümü ile hem ekranlara hem de sosyal medyaya damga vuran O Kız dizisi, yeni bölüm fragmanını da yayınladı. Bu hafta çok tartışılacak sahneleri ile seyirci karşısına çıkacak olan O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanında yer alan bir detay ise, herkesi şaşırttı! Peki, O Kız dizisinin son bölümünde ne oldu? O Kız dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Kız dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…

03 Eki 2022 - 23:42 - Magazin

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