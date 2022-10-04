Teşkilat Dizisinin Ömer’i Ortalığı Kasıp Kavuracak! Zehra’yla Bağlantıları Dizi Dünyasını Salladı! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor… Serdar Unutulacak!
TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, yeni sezonuna başladı. Yeni sezonunda seyircisine bomba bir kadro sunan Teşkilat dizisi, pek çok iddialı ismi kadrosuna dahil ettiğini dün yayınlanan yeni sezonunun ilk bölümü ile gösterdi. O isimlerden biri olan Murat Yıldırım’ın canlandırdığı Ömer karakterinin Deniz Baysal’ın canlandırdığı Zehra karakteriyle bağıyla herkesi şaşırtan Teşkilat dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...
TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, yeni sezonuna başladı. Yeni sezonunda seyircisine bomba bir kadro sunan Teşkilat dizisi, pek çok iddialı ismi kadrosuna dahil ettiğini dün yayınlanan yeni sezonunun ilk bölümü ile gösterdi. O isimlerden biri olan Murat Yıldırım’ın canlandırdığı Ömer karakterinin Deniz Baysal’ın canlandırdığı Zehra karakteriyle bağıyla herkesi şaşırtan Teşkilat dizisi, sezona iddialı bir giriş yaptı! Peki, Teşkilat dizisinin son bölümünde ne oldu? Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
04 Eki 2022 - 08:07 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.