- 04 Eki 2022 - 08:07

Teşkilat Dizisinin Ömer’i Ortalığı Kasıp Kavuracak! Zehra’yla Bağlantıları Dizi Dünyasını Salladı! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor… Serdar Unutulacak!

TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, yeni sezonuna başladı. Yeni sezonunda seyircisine bomba bir kadro sunan Teşkilat dizisi, pek çok iddialı ismi kadrosuna dahil ettiğini dün yayınlanan yeni sezonunun ilk bölümü ile gösterdi. O isimlerden biri olan Murat Yıldırım’ın canlandırdığı Ömer karakterinin Deniz Baysal’ın canlandırdığı Zehra karakteriyle bağıyla herkesi şaşırtan Teşkilat dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...

TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, yeni sezonuna başladı. Yeni sezonunda seyircisine bomba bir kadro sunan Teşkilat dizisi, pek çok iddialı ismi kadrosuna dahil ettiğini dün yayınlanan yeni sezonunun ilk bölümü ile gösterdi. O isimlerden biri olan Murat Yıldırım’ın canlandırdığı Ömer karakterinin Deniz Baysal’ın canlandırdığı Zehra karakteriyle bağıyla herkesi şaşırtan Teşkilat dizisi, sezona iddialı bir giriş yaptı! Peki, Teşkilat dizisinin son bölümünde ne oldu? Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…

04 Eki 2022 - 08:07 - Dizi Haberleri

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Teşkilat Dizisinin Ömer’i Ortalığı Kasıp Kavuracak! Zehra’yla Bağlantıları Dizi Dünyasını Salladı! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor… Serdar Unutulacak! mask
Teşkilat Dizisinin Ömer’i Ortalığı Kasıp Kavuracak! Zehra’yla Bağlantıları Dizi Dünyasını Salladı! Böylesi İlk Kez Yaşanıyor… Serdar Unutulacak!
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