Asgari Ücretle Sıfır Kilometre Araç Sahibi Olacaksınız! TOGG’un Yeni Fiyatını Duyanlar Şaştı Kaldı! TOGG'dan Merak Uyandıran Fiyat Listesi Açıklaması!
Bir süredir merakla beklenen TOGG, geçtiğimiz aylarda yüzünü göstermiş, hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından test edilmişti. Yolları düşeceği tarih netleşen TOGG için yeni bir bilgi daha geldi. Bu kez gelen bilgi ise, TOGG’un fiyatını ortaya koydu! Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak belli mi? İşte detaylar...
Bir süredir merakla beklenen TOGG, geçtiğimiz aylarda yüzünü göstermiş, hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından test edilmişti. Yolları düşeceği tarih netleşen TOGG için yeni bir bilgi daha geldi. Bu kez gelen bilgi ise, TOGG’un fiyatını ortaya koydu! Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak belli mi? TOGG fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? TOGG özellikleri neler, nasıl olacak? İşte, detaylar…
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04 Eki 2022 - 08:06 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.