Asgari Ücretle Sıfır Kilometre Araç Sahibi Olacaksınız! TOGG’un Yeni Fiyatını Duyanlar Şaştı Kaldı! TOGG'dan Merak Uyandıran Fiyat Listesi Açıklaması!

Bir süredir merakla beklenen TOGG, geçtiğimiz aylarda yüzünü göstermiş, hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından test edilmişti. Yolları düşeceği tarih netleşen TOGG için yeni bir bilgi daha geldi. Bu kez gelen bilgi ise, TOGG’un fiyatını ortaya koydu! Peki, TOGG ne zaman satışa çıkacak belli mi? TOGG fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? TOGG özellikleri neler, nasıl olacak? İşte, detaylar…

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