Büşra Pekin’i Tanıyabilene Aşk Olsun! Değişimi Twitter’ı Salladı! 12 Kilo Verdikten Sonra Öyle Bir Dokunuş Yaptı Ki… “Bu Kim Be!” Annesi Bile Tanıyamaz…
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Büşra Pekin, geçtiğimiz günlerde yeni projesi için sete girmeye başladığını duyurmuştu. Şimdilerde Gülse Birsel imzası taşıyan Yılbaşı Gecesi isimli filme dahil olduğu bilinen Büşra Pekin, değişimiyle herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Büşra Pekin, geçtiğimiz günlerde yeni projesi için sete girmeye başladığını duyurmuştu. Şimdilerde Gülse Birsel imzası taşıyan Yılbaşı Gecesi isimli filme dahil olduğu bilinen Büşra Pekin, değişimiyle herkesi şaşırttı. Özellikle zayıflamasıyla dikkat çeken Büşra Pekin, aynı zamanda değişen saç rengi ile de herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Büşra Pekin nasıl bir değişim geçirdi? Büşra Pekin kaç kilo verdi? Büşra Pekin nasıl kilo verdi? İşte, detaylar…
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04 Eki 2022 - 08:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.