Büşra Pekin’i Tanıyabilene Aşk Olsun! Değişimi Twitter’ı Salladı! 12 Kilo Verdikten Sonra Öyle Bir Dokunuş Yaptı Ki… “Bu Kim Be!” Annesi Bile Tanıyamaz…

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan Büşra Pekin, geçtiğimiz günlerde yeni projesi için sete girmeye başladığını duyurmuştu. Şimdilerde Gülse Birsel imzası taşıyan Yılbaşı Gecesi isimli filme dahil olduğu bilinen Büşra Pekin, değişimiyle herkesi şaşırttı. Özellikle zayıflamasıyla dikkat çeken Büşra Pekin, aynı zamanda değişen saç rengi ile de herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Büşra Pekin nasıl bir değişim geçirdi? Büşra Pekin kaç kilo verdi? Büşra Pekin nasıl kilo verdi? İşte, detaylar…

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