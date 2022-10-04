- 04 Eki 2022 - 08:02

Yargı Dizisinde Seyirci Şokta! Ilgaz Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Herkes Ceylin’den Bıktı, Usandı! “Hiç Akıllanmaz Mısın Sen!” Tepkiler Gırla…

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmayı bu hafta da sürdürdü. Gizemli olayları ile bu sezona da damga vuran Yargı dizisi, dün akşam ekranlara 37. bölümü ile geldi. Öte yandan Yargı dizisinin son bölümünde yaşananlar herkesi şoke etti. İşte detaylar...

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmayı bu hafta da sürdürdü. Gizemli olayları ile bu sezona da damga vuran Yargı dizisi, dün akşam ekranlara 37. bölümü ile geldi. Öte yandan Yargı dizisinin son bölümünde yaşananlar herkesi şoke etti. Peki, Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yargı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

04 Eki 2022 - 08:02 - Dizi Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yargı Dizisinde Seyirci Şokta! Ilgaz Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Herkes Ceylin’den Bıktı, Usandı! “Hiç Akıllanmaz Mısın Sen!” Tepkiler Gırla… mask
Yargı Dizisinde Seyirci Şokta! Ilgaz Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Herkes Ceylin’den Bıktı, Usandı! “Hiç Akıllanmaz Mısın Sen!” Tepkiler Gırla…
Merve Boluğur ve Mert Aydın Sonunda Muradına Erdiler! İmza Atmadan Yaptı Yapacağını, Herkes Şoke Oldu! “Kocam” Deyip Duruyordu… mask
Merve Boluğur ve Mert Aydın Sonunda Muradına Erdiler! İmza Atmadan Yaptı Yapacağını, Herkes Şoke Oldu! “Kocam” Deyip Duruyordu…
Masterchef Somer Şef’in Kızını Görenler Şaştı Kaldı! Babasının Kopyası, Tıpatıp Aynısı… Görenler Şoktan Şoka Giriyor! mask
Masterchef Somer Şef’in Kızını Görenler Şaştı Kaldı! Babasının Kopyası, Tıpatıp Aynısı… Görenler Şoktan Şoka Giriyor!
Kalben Sahnede Kendinden Geçti Kalben Kimdir, Kaç Yaşındadır? Kalben’in Asıl İsmi Nedir? Kalben Nasıl Keşfedildi? mask
Kalben Sahnede Kendinden Geçti Kalben Kimdir, Kaç Yaşındadır? Kalben’in Asıl İsmi Nedir? Kalben Nasıl Keşfedildi?
O Kız Dizisi Yeni Bölümü ile Ekrana Geliyor! Yürekleri Sızlatacak! Fevzi Kadir’i Yaka Paça Dışarı Çıkardı; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! mask
O Kız Dizisi Yeni Bölümü ile Ekrana Geliyor! Yürekleri Sızlatacak! Fevzi Kadir’i Yaka Paça Dışarı Çıkardı; Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
Masterchef Yarışmacısı Survivor 2023’e Gidiyor! Acun Ilıcalı Şimdiden Teklifi Sundu; Boy, Pos, Endam, Yakışıklılık… Genç Kızlar Ekranlara Yapışıp İzleyecek! mask
Masterchef Yarışmacısı Survivor 2023’e Gidiyor! Acun Ilıcalı Şimdiden Teklifi Sundu; Boy, Pos, Endam, Yakışıklılık… Genç Kızlar Ekranlara Yapışıp İzleyecek!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL