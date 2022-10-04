Yargı Dizisinde Seyirci Şokta! Ilgaz Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Herkes Ceylin’den Bıktı, Usandı! “Hiç Akıllanmaz Mısın Sen!” Tepkiler Gırla…
Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmayı bu hafta da sürdürdü. Gizemli olayları ile bu sezona da damga vuran Yargı dizisi, dün akşam ekranlara 37. bölümü ile geldi. Öte yandan Yargı dizisinin son bölümünde yaşananlar herkesi şoke etti. İşte detaylar...
Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, yeni bölümleri ile seyirci karşısına çıkmayı bu hafta da sürdürdü. Gizemli olayları ile bu sezona da damga vuran Yargı dizisi, dün akşam ekranlara 37. bölümü ile geldi. Öte yandan Yargı dizisinin son bölümünde yaşananlar herkesi şoke etti. Peki, Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Yargı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yargı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
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04 Eki 2022 - 08:02 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.