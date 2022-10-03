Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan 3. Çocuk Haberi! Demet Akalın Müjdeli Haberi Verdi; Sosyal Medya Sallanıyor! “Asla Düşünmüyoruz” Diyorlardı Ama…

Burak’ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olan Buse Varol ve Alişan, hayranlarını havalara uçurmuştu. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra Eliz’le ikinci kez anne ve baba olan çift, mutluluklarını sosyal medyadan duyurmuştu. Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Buse Varol ve Alişan’ın üçüncü bebek haberini vermesi herkesi şoke etti! Demet Akalın’ın yapmış olduğu paylaşım ortalığı birbirine kattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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