Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan 3. Çocuk Haberi! Demet Akalın Müjdeli Haberi Verdi; Sosyal Medya Sallanıyor! “Asla Düşünmüyoruz” Diyorlardı Ama…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan ve Buse Varol’dan bomba bir 3. çocuk haberi geldi. Demet Akalın’ın paylaşımıyla gerçekler öyle bir ortaya çıktı ki, sosyal medya sallandı! “Asla düşünmüyoruz” diyen çiftin vermiş olduğu karar, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Burak’ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olan Buse Varol ve Alişan, hayranlarını havalara uçurmuştu. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra Eliz’le ikinci kez anne ve baba olan çift, mutluluklarını sosyal medyadan duyurmuştu. Her paylaşımı ayrı bir olay yaratan Buse Varol ve Alişan’ın üçüncü bebek haberini vermesi herkesi şoke etti! Demet Akalın’ın yapmış olduğu paylaşım ortalığı birbirine kattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.