Masterchef Büşra’nın Sır Gibi Sakladığı Hastalığı İfşa Edildi! Yarışmadan Çekilecek Mi? Hayranları Yerle Yeksan Oldu; Sevmeyeni Bile Gözyaşlarına Boğuldu…

Acun Medya tarafından yayınlanan Masterchef yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Yarışmanın son bölümünde eleme adayları, yarışmada bir hafta daha kalmak adına kıyasıya mücadele vermişti. Elenen isimse Kaan Noyalpan olmuştu. Yarışmacı Büşra Zambak hakkında ortaya çıkanlar ise ağızların açık kalmasına nedne oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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