Masterchef Büşra’nın Sır Gibi Sakladığı Hastalığı İfşa Edildi! Yarışmadan Çekilecek Mi? Hayranları Yerle Yeksan Oldu; Sevmeyeni Bile Gözyaşlarına Boğuldu…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te fırtına gibi esen Büşra’nın sır gibi sakladığı hastalığı ifşa edildi! Yarışmadan çekilip çekilmeyeceği büyük bir merak konusu oldu! Hayranlarını yerle yeksan eden Büşra Zambak, sevmeyenlerini bile gözyaşlarına boğdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından yayınlanan Masterchef yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Yarışmanın son bölümünde eleme adayları, yarışmada bir hafta daha kalmak adına kıyasıya mücadele vermişti. Elenen isimse Kaan Noyalpan olmuştu. Yarışmacı Büşra Zambak hakkında ortaya çıkanlar ise ağızların açık kalmasına nedne oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.