- 03 Eki 2022 - 16:54 G: 03 Eki 2022 - 17:08

Masterchef Büşra’nın Sır Gibi Sakladığı Hastalığı İfşa Edildi! Yarışmadan Çekilecek Mi? Hayranları Yerle Yeksan Oldu; Sevmeyeni Bile Gözyaşlarına Boğuldu…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te fırtına gibi esen Büşra’nın sır gibi sakladığı hastalığı ifşa edildi! Yarışmadan çekilip çekilmeyeceği büyük bir merak konusu oldu! Hayranlarını yerle yeksan eden Büşra Zambak, sevmeyenlerini bile gözyaşlarına boğdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından yayınlanan Masterchef yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Yarışmanın son bölümünde eleme adayları, yarışmada bir hafta daha kalmak adına kıyasıya mücadele vermişti. Elenen isimse Kaan Noyalpan olmuştu. Yarışmacı Büşra Zambak hakkında ortaya çıkanlar ise ağızların açık kalmasına nedne oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Eki 2022 - 16:54 Ankara- Yaşam

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