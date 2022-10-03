Masterchef Burak Kaya’nın Kızı Olay Yarattı! “Ben Hiç Evlenmedim!” Dedi, Bombayı Patlattı! Şeflerin Dili Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer…
Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni Masterchef’te bul yıl fırtınalar estiren Burak Kaya’nın kızı olay yarattı! “Ben hiç evlenmedim” diyen Burak Kaya, bombayı patlattı. Şeflerin dilinin tutulmasına neden olan bu duruma, seyirciler ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef’te elenmemek uğruna büyük bir savaş vermişlerdi ama elenen isim Kaan olmuştu. Yarışmanın yeni bölümünde ise yarışmacılar çiğ köfte yaparak takım kaptanlığını kazanmak adına savaş vereceklerdi. Burak Kaya’nın yeni bölümde dedikleri ise dudakları uçuklattı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.