- 03 Eki 2022 - 17:55 G: 03 Eki 2022 - 18:13

Masterchef Burak Kaya’nın Kızı Olay Yarattı! “Ben Hiç Evlenmedim!” Dedi, Bombayı Patlattı! Şeflerin Dili Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer…

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni Masterchef’te bul yıl fırtınalar estiren Burak Kaya’nın kızı olay yarattı! “Ben hiç evlenmedim” diyen Burak Kaya, bombayı patlattı. Şeflerin dilinin tutulmasına neden olan bu duruma, seyirciler ise ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Masterchef’te elenmemek uğruna büyük bir savaş vermişlerdi ama elenen isim Kaan olmuştu. Yarışmanın yeni bölümünde ise yarışmacılar çiğ köfte yaparak takım kaptanlığını kazanmak adına savaş vereceklerdi. Burak Kaya’nın yeni bölümde dedikleri ise dudakları uçuklattı! Peki, neler oluyor?

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03 Eki 2022 - 17:55 Ankara- Yaşam

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