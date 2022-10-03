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03 Eki 2022 - 18:27

Yasak Elma Dizisine Bomba İsim Geri Dönüyor! Yıldız Hayatının Şokunu Yaşayacak; Dizlerine Kan Gitmeyecek! Yapımcı Kararını Saatler Önce Verdi!

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da bomba bir gelişme yaşandı! Diziden yıllar önce ayrılan ismin geri döneceğine dair iddiaların gündeme gelmesi, şok etkisi yarattı. Yıldız karakterinin hayatının şokunu yaşayacağı ve dizlerine kan gitmeyeceği görüldü! Yapımcıdan çıkan son dakika kararı herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…