- 03 Eki 2022 - 18:27 G: 03 Eki 2022 - 18:45

Yasak Elma Dizisine Bomba İsim Geri Dönüyor! Yıldız Hayatının Şokunu Yaşayacak; Dizlerine Kan Gitmeyecek! Yapımcı Kararını Saatler Önce Verdi!

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da bomba bir gelişme yaşandı! Diziden yıllar önce ayrılan ismin geri döneceğine dair iddiaların gündeme gelmesi, şok etkisi yarattı. Yıldız karakterinin hayatının şokunu yaşayacağı ve dizlerine kan gitmeyeceği görüldü! Yapımcıdan çıkan son dakika kararı herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, Pazartesi akşamlarını sallıyordu. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yasak Elma’ya yıllar önce dizide bulunan bir ismin yeniden Yasak Elma dizisine katılacağı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Eki 2022 - 18:27 Ankara- Yaşam

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