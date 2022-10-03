Survivor 2023 Yarışmasına Nisa Bölükbaşı Bombası! İlk Kez Net Yanıt Verdi, Twitter Yine Ayağa Kalktı! Rakiplerinin Korkudan Dizleri Titremeye Başladı…
Tv8 ekranlarının merakla beklenen Survivor 2023 için çalışmalar resmen başladı! Survivor 2022 yarışmasının şampiyonu olan ismin yeniden Survivor yarışmasına katılacağına dair iddialar gündeme gelmişti ki, ilk kez açıklama geldi! Twitter’ı yine ayağa kaldıran bu olay; sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte rakiplerinin korkudan dizlerini titreten Nisa Bölükbaşı’nın o kararı…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2022 dönemi, oldukça olaylı geçmişti. Yarışmanın final bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı karşı karşıya gelmişti ve kupayı kaldıran isim Bölükbaşı olmuştu. Yıllar sonra ilk kadın şampiyon olan Nisa Bölükbaşı’nın performansının düşük olmasından dolayı şampiyonluğu çok tartışılmıştı. Şimdiyse yeniden adaya dönüş yapıp yapmayacağına dair açıklamasını yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.