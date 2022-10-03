Survivor 2023 Yarışmasına Nisa Bölükbaşı Bombası! İlk Kez Net Yanıt Verdi, Twitter Yine Ayağa Kalktı! Rakiplerinin Korkudan Dizleri Titremeye Başladı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2022 dönemi, oldukça olaylı geçmişti. Yarışmanın final bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı karşı karşıya gelmişti ve kupayı kaldıran isim Bölükbaşı olmuştu. Yıllar sonra ilk kadın şampiyon olan Nisa Bölükbaşı’nın performansının düşük olmasından dolayı şampiyonluğu çok tartışılmıştı. Şimdiyse yeniden adaya dönüş yapıp yapmayacağına dair açıklamasını yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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