- 03 Eki 2022 - 19:28 G: 03 Eki 2022 - 19:48

Masterchef Fatma Nur Instagram’a Damgasını Vurdu! “Barış’ı Göndermeden Gitmek Yok Kraliçe!” Tek Gecede İşler Terse Döndü, Nefret Ediliyordu Ama…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Fatma Nur, dün akşama damgasını vurdu! Instagram’ı sallayan Fatma Nur’a “Barış’ı göndermeden girmek yok! Kraliçe” yorumları yapıldı! Tek gecede işleri terse çeviren Fatma Nur Uçar’dan nefret ediliyordu ama yaşananlar şoke etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Eleme potasında olan Fatma Nur, Kaan, Görkem, Şule, Çağatay ve Tayfun şeflerin kendilerine vermiş olduğu balkabağıyla en iyi lezzetleri çıkarmaya çalışmışlardı. Şule, Tayfun ve Görkem ilk turda geçen isimler olmuştu. İkinci turda ise şef tabağı yapmak için tezgah başına geçen Fatma Nur, Çağatay ve Kaan’dan en başarılı isim Fatma Nur olmuştu. Hal böyle olunca yine elenemeyen Fatma Nur, bazı yarışmacıların çok rahatsız olmasına neden olmuştu. Peki, neler oluyor?

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03 Eki 2022 - 19:28 Ankara- Yaşam

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