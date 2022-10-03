Masterchef Fatma Nur Instagram’a Damgasını Vurdu! “Barış’ı Göndermeden Gitmek Yok Kraliçe!” Tek Gecede İşler Terse Döndü, Nefret Ediliyordu Ama…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Eleme potasında olan Fatma Nur, Kaan, Görkem, Şule, Çağatay ve Tayfun şeflerin kendilerine vermiş olduğu balkabağıyla en iyi lezzetleri çıkarmaya çalışmışlardı. Şule, Tayfun ve Görkem ilk turda geçen isimler olmuştu. İkinci turda ise şef tabağı yapmak için tezgah başına geçen Fatma Nur, Çağatay ve Kaan’dan en başarılı isim Fatma Nur olmuştu. Hal böyle olunca yine elenemeyen Fatma Nur, bazı yarışmacıların çok rahatsız olmasına neden olmuştu. Peki, neler oluyor?

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