- 03 Eki 2022 - 19:56 G: 03 Eki 2022 - 20:30

Camdaki Kız Dizisinde Mide Bulandıran Olay! Evli Olduğunu Unuttu, Sevgilisine Öyle Bir Atar Yaptı Ki… “Kendi Çoluğuna Çocuğuna Bak Önce!”

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da mideleri bulandıran bir olay yaşandı! Evli olduğunu unutan Hayri, sevgilisine öyle bir atar yaptı ki, sosyal medyayı salladı! Tepkileri alan Hayri’ye “Kendi çoluğuna çocuğuna bak önce” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi, OGMPictures tarafından ekranlara getiriliyordu. Başarılı dizinin her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyordu ama yayınlanan son bölüm herkesi çileden çıkardı! Hayri’nin evli ve 3 çocuk babası olduğunu unutması, seyircilerin çılgına dönmesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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03 Eki 2022 - 19:56 Ankara- Yaşam

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