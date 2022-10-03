Camdaki Kız Dizisinde Mide Bulandıran Olay! Evli Olduğunu Unuttu, Sevgilisine Öyle Bir Atar Yaptı Ki… “Kendi Çoluğuna Çocuğuna Bak Önce!”

Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi, OGMPictures tarafından ekranlara getiriliyordu. Başarılı dizinin her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyordu ama yayınlanan son bölüm herkesi çileden çıkardı! Hayri’nin evli ve 3 çocuk babası olduğunu unutması, seyircilerin çılgına dönmesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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