Camdaki Kız Dizisinde Mide Bulandıran Olay! Evli Olduğunu Unuttu, Sevgilisine Öyle Bir Atar Yaptı Ki… “Kendi Çoluğuna Çocuğuna Bak Önce!”
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da mideleri bulandıran bir olay yaşandı! Evli olduğunu unutan Hayri, sevgilisine öyle bir atar yaptı ki, sosyal medyayı salladı! Tepkileri alan Hayri’ye “Kendi çoluğuna çocuğuna bak önce” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Nur Sürer, Devrim Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi, OGMPictures tarafından ekranlara getiriliyordu. Başarılı dizinin her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyordu ama yayınlanan son bölüm herkesi çileden çıkardı! Hayri’nin evli ve 3 çocuk babası olduğunu unutması, seyircilerin çılgına dönmesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.