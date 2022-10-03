Masterchef Yarışmasına İbrahim Tatlıses Şoku! Duyduklarına Kayıtsız Kalamadı; Soluğu Acun Medya'da Aldı... Bu Kadarı da Pes! Acun Ilıcalı'nın Bile Haberi Yok...
TV8 ekranlarına damga vuran yarışma Masterchef’te İbrahim Tatlıses şoku yaşandı. Duyduklarına kayıtsız kalamayan İbrahim Tatlıses, soluğu Acun Medya’da aldı. Bu kadarına da inanamayacağınız olaylar silsilesini sizin için mercek altına aldık. Olanlara gelin, daha yakından bakalım.
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna gibi mesleğinde devleşen 3 ismin jüri üyeliğini yaptığı ve Acun Ilıcalı tarafından yapımcılığı üstlenilen yarışma Masterchef’te her bölümde ayrı ayrı olaylar yaşanmaya devam ediyor. Seyircilerin büyük bir şaşkınlıkla izlediği ve her bölümü merakla bekleyen izleyicilere hiç beklenmedik bir sürpriz geldi. Herkesin merakla beklediği bölüme gelecek olan isim ise akılları başlardan aldı. İşte merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. Detaylar haberimizin devamında!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.