Masterchef Yarışmasına İbrahim Tatlıses Şoku! Duyduklarına Kayıtsız Kalamadı; Soluğu Acun Medya'da Aldı... Bu Kadarı da Pes! Acun Ilıcalı'nın Bile Haberi Yok...

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna gibi mesleğinde devleşen 3 ismin jüri üyeliğini yaptığı ve Acun Ilıcalı tarafından yapımcılığı üstlenilen yarışma Masterchef’te her bölümde ayrı ayrı olaylar yaşanmaya devam ediyor. Seyircilerin büyük bir şaşkınlıkla izlediği ve her bölümü merakla bekleyen izleyicilere hiç beklenmedik bir sürpriz geldi. Herkesin merakla beklediği bölüme gelecek olan isim ise akılları başlardan aldı. İşte merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. Detaylar haberimizin devamında!

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