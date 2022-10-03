Hande Erçel’den Aylar Sonra İlk Kez Mavi’li Paylaşım Geldi! Kanser Olduğu Ortaya Çıkmıştı; Sessizliği Bozdu! Instagram Sallanıyor… “Sonunda Be!”
Güzelliğiyle dünya markası haline gelen Hande Erçel’den aylar sonra ilk kez Mavi’li bir paylaşım geldi. Kanser olduğu ortaya çıkan Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi, yürekleri sızlatmıştı ki, Erçel’in paylaşımı sessizliğini bozduğunu gösterdi. Instagram’ı sallayan Hande Erçel’e sevenleri ise “Sonunda be” yorumlarını yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde boy gösteren Hande Erçel, uzun bir süredir ekranlarda gözükmüyordu. Yeniden dizi çalışmalarına başladığı tahmin edilen Hande Erçel cephesinden gelen üzücü haber, sosyal medyayı sallamıştı. Uzun bir süredir sosyal medyada aktif olmayan Hande Erçel, öyle bir paylaşım yaptı ki, gören duyan ne diyeceğini şaşırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.