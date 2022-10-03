Hande Erçel’den Aylar Sonra İlk Kez Mavi’li Paylaşım Geldi! Kanser Olduğu Ortaya Çıkmıştı; Sessizliği Bozdu! Instagram Sallanıyor… “Sonunda Be!”

Sen Çal Kapımı dizisinde boy gösteren Hande Erçel, uzun bir süredir ekranlarda gözükmüyordu. Yeniden dizi çalışmalarına başladığı tahmin edilen Hande Erçel cephesinden gelen üzücü haber, sosyal medyayı sallamıştı. Uzun bir süredir sosyal medyada aktif olmayan Hande Erçel, öyle bir paylaşım yaptı ki, gören duyan ne diyeceğini şaşırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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