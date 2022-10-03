Masterchef Yarışmacısı Survivor 2023’e Gidiyor! Acun Ilıcalı Şimdiden Teklifi Sundu; Boy, Pos, Endam, Yakışıklılık… Genç Kızlar Ekranlara Yapışıp İzleyecek!

Acun Medya’nın ekranlara gelen Masterchef yarışması tüm heyecanıyla devam ediyordu. Yaklaşık olarak 20 hafta sonra ekranlara veda edecek olan Masterchef’in şampiyonu ortaya çıkacaktı. Yarışmada kimin şampiyon olacağı belli değildi ama Survivor 2023’e Masterchef yarışmasından bir ismin katıldığı belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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