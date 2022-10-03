Masterchef Yarışmacısı Survivor 2023’e Gidiyor! Acun Ilıcalı Şimdiden Teklifi Sundu; Boy, Pos, Endam, Yakışıklılık… Genç Kızlar Ekranlara Yapışıp İzleyecek!
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’in bitimiyle birlikte ekranlara Survivor yarışmasına girecekti! Survivor 2023’e dair ilk bilgilerse sızmaya başlamıştı. Acun Ilıcalı’nın şimdiden teklif götürdüğü isimler tek tek ortaya çıkmıştı. En son olarak ise Masterchef 2022’den Survivor 2023’e bir ismin katıldığı ortaya çıktı! Boy, pos, endam ve yakışıklılığıyla başları döndüren ismin, Survivor’un bölümlerinde genç kızları ekranlara kilitleye başaracaktı! Peki, neler oluyor?
Acun Medya’nın ekranlara gelen Masterchef yarışması tüm heyecanıyla devam ediyordu. Yaklaşık olarak 20 hafta sonra ekranlara veda edecek olan Masterchef’in şampiyonu ortaya çıkacaktı. Yarışmada kimin şampiyon olacağı belli değildi ama Survivor 2023’e Masterchef yarışmasından bir ismin katıldığı belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.