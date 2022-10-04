- 04 Eki 2022 - 16:00

Altın Aldı Başını Gidiyor! Bugün Almayan Yarın Pişman Olacak! Artık Hızına Kimse Yetişemiyor… 4 Ekim Altın Fiyatları Ortalığı Karım Karım Karıştırdı…

Altın fiyatları yeniden rekor üzerine rekor kırmaya başladı! Bugün altın almayanın yarın çok pişman olacağı ise yükselişle birlikte görülmüş oldu! Araştırma konusu olan altın, 4 Ekim fiyatlarıyla şoke etti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Ukrayna ve Rusya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte altın fiyatlarının grafiği yatırımcısı tarafından daha sıkı bir biçimde takip edilmeye başlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde FED kararıyla birlikte diplere çakılan altın, yeniden 1000 liranın üstüne çıkmayı başardı. Adeta alıp başını giden altın için uzmanlardan son dakika uyarısı geldi!

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04 Eki 2022 - 16:00 Ankara- Yaşam

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