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04 Eki 2022 - 16:00

Altın Aldı Başını Gidiyor! Bugün Almayan Yarın Pişman Olacak! Artık Hızına Kimse Yetişemiyor… 4 Ekim Altın Fiyatları Ortalığı Karım Karım Karıştırdı…

Altın fiyatları yeniden rekor üzerine rekor kırmaya başladı! Bugün altın almayanın yarın çok pişman olacağı ise yükselişle birlikte görülmüş oldu! Araştırma konusu olan altın, 4 Ekim fiyatlarıyla şoke etti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?