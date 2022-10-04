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04 Eki 2022 - 16:00

Survivor 2023’e Acun Ilıcalı Kanlı Bıçaklı Olduğu Batuhan Karacakaya’yı Çağırdı! Arabayı Vermedi Ama… Son Dakika Bilgisi Sızdırıldı! Anlaşma Maddeleri Şok Etti!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için tüm çalışmalar başladı! Farklı farklı isimlere anlaşmalar sunan Acun Ilıcalı, kanlı bıçaklı olduğu Batuhan Karacakaya’da teklif sundu! Arabayı vermeyen Acun Ilıcalı, bu kez kupayı vereceğini göstermiş oldu! Gelen son dakika bilgisi ve anlaşma maddeleri herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…