- 05 Eki 2022 - 23:42

Survivor 2023’e Acun Ilıcalı Kanlı Bıçaklı Olduğu Batuhan Karacakaya’yı Davet Etti!! Arabayı Vermedi Ama… Son Dakika Bilgisi Sızdırıldı! Anlaşma Maddeleri Şok Etti!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için tüm çalışmalar başladı! Farklı farklı isimlere anlaşmalar sunan Acun Ilıcalı, kanlı bıçaklı olduğu Batuhan Karacakaya’da teklif sundu! Arabayı vermeyen Acun Ilıcalı, bu kez kupayı vereceğini göstermiş oldu! Gelen son dakika bilgisi ve anlaşma maddeleri herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2022 yarışmasından 3. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya, şampiyon olmak için büyük çaba vermişti. Elendiğini duyunca dünyası başına yıkılan Batuhan Karacakaya ve ailesi, Acun Ilıcalı’ya kan kusmuştu. Karacakaya’nın annesi Acun Ilıcalı’ya seslenerek; “Oğlumun hakkını yediniz” demişti. Çok geçmeden bir de araba ödülü patlak vermişti! Peki, şimdi neler oluyor?

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05 Eki 2022 - 23:42 Ankara- Yaşam

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