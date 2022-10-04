Ankara Elektrik Kesintisi! 4 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 20 Eylül 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik altyapısı şebekesi yenileme çalışmaları kapsamında bir süredir elektrik altyapısı bakım ve iyileştirme çalışmaları ile karşı karşıya kalan Ankaralılar için çalışmaları yürüten özel elektrik dağıtım şirketi olan Başkent EDAŞ’tan 4 Ekim 2022 Salı günü için yeni bir duyuru geldi. Peki, 4 Ekim 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 4 Ekim 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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