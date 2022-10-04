Seda Sayan ve Çağlar Ökten Hakkında Bomba İddia! Boşanacakları Konuşuluyordu; Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… Hayranlarının Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Boşanacakları konuşulan çift, öyle bir şey yaptı ki, sosyal medya resmen ayağa kalktı! Hayranlarının ağzını yerden göğe kadar açık bırakan Seda Sayan ve Çağlar Ökten bakın bakalım ne yapmış…
Şubat ayında romantik bir evlenme teklifi alan Seda Sayan, sevenlerini şaşırtmıştı. Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’e deliler gibi aşık olduğunu her fırsatta açıklayan Seda Sayan’ın boşanma kararı aldığına dair iddialar kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in evlerini ayırdıkları da konuşulanlar arasında yerini almıştı ki, ikiliden bomba bir hamle geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.