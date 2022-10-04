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04 Eki 2022 - 10:34

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Hakkında Bomba İddia! Boşanacakları Konuşuluyordu; Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… Hayranlarının Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Boşanacakları konuşulan çift, öyle bir şey yaptı ki, sosyal medya resmen ayağa kalktı! Hayranlarının ağzını yerden göğe kadar açık bırakan Seda Sayan ve Çağlar Ökten bakın bakalım ne yapmış…