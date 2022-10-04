- 04 Eki 2022 - 10:34 G: 04 Eki 2022 - 10:46

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Hakkında Bomba İddia! Boşanacakları Konuşuluyordu; Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… Hayranlarının Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Boşanacakları konuşulan çift, öyle bir şey yaptı ki, sosyal medya resmen ayağa kalktı! Hayranlarının ağzını yerden göğe kadar açık bırakan Seda Sayan ve Çağlar Ökten bakın bakalım ne yapmış…

Şubat ayında romantik bir evlenme teklifi alan Seda Sayan, sevenlerini şaşırtmıştı. Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten’e deliler gibi aşık olduğunu her fırsatta açıklayan Seda Sayan’ın boşanma kararı aldığına dair iddialar kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in evlerini ayırdıkları da konuşulanlar arasında yerini almıştı ki, ikiliden bomba bir hamle geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Eki 2022 - 10:34 Ankara- Yaşam

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten Hakkında Bomba İddia! Boşanacakları Konuşuluyordu; Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… Hayranlarının Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık! mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Hakkında Bomba İddia! Boşanacakları Konuşuluyordu; Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… Hayranlarının Ağzı Yerden Göğe Kadar Açık!
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