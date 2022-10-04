- 04 Eki 2022 - 10:58 G: 04 Eki 2022 - 11:17

Masterchef Yarışmasında Ağız Burun Kırmalı Kavga! Alçılı, Sargılı Çekimlere Geldiler; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Acun Medya İkili Hakkında Kararını Verdi…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te şok bir kavga yaşandı! Birbirine giren iki ismin bir sonraki çekime alçılı ve sargılı biçimde geldikleri gündem olunca sosyal medya ayağa kalktı! Acun Medya’nın ikili hakkında vermiş olduğu kararla Masterchef izleyicisini darmaduman etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde birbirinden başarılı 17 yarışmacı, Mavi takım kaptanı olmak için kıyasıya mücadele vermişlerdi. Çiğköfte yaparak en iyisi olmaya çalışan yarışmacılardan Burak Kaya ve Çağatay ikinci tura çıkmayı başarmışlardı. Burak Kaya’yı hezimete uğratan Çağatay, Mavi takım kaptanı olmayı başarmıştı. Her şeyin yolunda gittiği görülürken gündeme gelen bir kavga ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Eki 2022 - 10:58 Ankara- Yaşam

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