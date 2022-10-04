İbrahim Tatlıses’in Bir Gizli Torunu Daha Ortaya Çıktı! Sır Gibi Saklanıyordu... Berfi'ni Görenler Hayran Kalıyor; Esmer Güzelliği Ortalığı İnletiyor!
Aşk yaşamıyla sıkça gündeme gelen isimlerden biri olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in adı yeni aşk dedikodularına geçtiğimiz gün yine karışmıştı. Bu dedikoduları asistanı aracılığıyla yalanlayan İbrahim Tatlıses, o haberin ardından özel yaşamı ile daha çok merak edilir hale geldi. Tam 7 çocuğu bulunan İbrahim Tatlıses’in torununu görenler ise, gözlerine inanamadı. İşte detaylar...
Aşk yaşamıyla sıkça gündeme gelen isimlerden biri olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in adı yeni aşk dedikodularına geçtiğimiz gün yine karışmıştı. Bu dedikoduları asistanı aracılığıyla yalanlayan İbrahim Tatlıses, o haberin ardından özel yaşamı ile daha çok merak edilir hale geldi. Tam 7 çocuğu bulunan İbrahim Tatlıses’in torununu görenler ise, gözlerine inanamadı. Peki, İbrahim Tatlıses’in torunu kim? İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin kimdir, kaç yaşında? İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin’in anne ve babası kim? İşte, detaylar…
04 Eki 2022 - 11:13 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.