İbrahim Tatlıses’in Gizli Torunu Berfi'ni Görenler Hayran Kalıyor! Tam Bir Esmer Güzeli... Saçı, Kaşı Gözü,! İbrahim Tatlıses'in Torunu Berfin Karakeçili Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor??

Aşk yaşamıyla sıkça gündeme gelen isimlerden biri olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in adı yeni aşk dedikodularına geçtiğimiz gün yine karışmıştı. Bu dedikoduları asistanı aracılığıyla yalanlayan İbrahim Tatlıses, o haberin ardından özel yaşamı ile daha çok merak edilir hale geldi. Tam 7 çocuğu bulunan İbrahim Tatlıses’in torununu görenler ise, gözlerine inanamadı. Peki, İbrahim Tatlıses’in torunu kim? İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin kimdir, kaç yaşında? İbrahim Tatlıses’in torunu Berfin’in anne ve babası kim? İşte, detaylar…