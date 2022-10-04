- 04 Eki 2022 - 11:19 G: 04 Eki 2022 - 11:24

BİM’den Salı Gününe Özel Bomba Kampanya! Mercimek, Nohut, Pirinç, Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin ve Bakliyat Ürün Fiyatları Düştü! İşte 4 Ekim Aktüel İndirimli Fiyatlar

Uygun fiyat politikası nedeniyle Türkiye’nin en çok tercih edilen zincir marketleri arasındaki yerini almış olan BİM, geçtiğimiz gün yayınladığı indirim kataloğu ile haftanın ilk aktüel ürünlerini müşterilerinin karşısına çıkardı. Bu hafta yüzlerce üründe indirime gitmeye hazırlanan BİM, özellikle çocuk sahibi olan ailelerin avantajlı bir şekilde alışveriş yapabilmesi adına harekete geçti. İşte detaylar...

Uygun fiyat politikası nedeniyle Türkiye’nin en çok tercih edilen zincir marketleri arasındaki yerini almış olan BİM, geçtiğimiz gün yayınladığı indirim kataloğu ile haftanın ilk aktüel ürünlerini müşterilerinin karşısına çıkardı. Bu hafta yüzlerce üründe indirime gitmeye hazırlanan BİM, özellikle çocuk sahibi olan ailelerin avantajlı bir şekilde alışveriş yapabilmesi adına harekete geçti. Peki, BİM’in bu haftaki indirimleri neler? BİM, 4 Ekim 2022 aktüel ürün kataloğu yayınladı mı? BİM aktüel ürün kataloğu indirimleri? İşte, detaylar…

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04 Eki 2022 - 11:19 - Gündem

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