BİM’den Salı Gününe Özel Bomba Kampanya! Mercimek, Nohut, Pirinç, Kaşar Peyniri, Siyah Zeytin ve Bakliyat Ürün Fiyatları Düştü! İşte 4 Ekim Aktüel İndirimli Fiyatlar
Uygun fiyat politikası nedeniyle Türkiye’nin en çok tercih edilen zincir marketleri arasındaki yerini almış olan BİM, geçtiğimiz gün yayınladığı indirim kataloğu ile haftanın ilk aktüel ürünlerini müşterilerinin karşısına çıkardı. Bu hafta yüzlerce üründe indirime gitmeye hazırlanan BİM, özellikle çocuk sahibi olan ailelerin avantajlı bir şekilde alışveriş yapabilmesi adına harekete geçti. İşte detaylar...
Uygun fiyat politikası nedeniyle Türkiye’nin en çok tercih edilen zincir marketleri arasındaki yerini almış olan BİM, geçtiğimiz gün yayınladığı indirim kataloğu ile haftanın ilk aktüel ürünlerini müşterilerinin karşısına çıkardı. Bu hafta yüzlerce üründe indirime gitmeye hazırlanan BİM, özellikle çocuk sahibi olan ailelerin avantajlı bir şekilde alışveriş yapabilmesi adına harekete geçti. Peki, BİM’in bu haftaki indirimleri neler? BİM, 4 Ekim 2022 aktüel ürün kataloğu yayınladı mı? BİM aktüel ürün kataloğu indirimleri? İşte, detaylar…
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04 Eki 2022 - 11:19 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.