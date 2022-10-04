Yasak Elma Dizisinde Yıldız En Sonunda Diplere Boyladı! Seyirci Senariste Kin Kusmaya Başladı, Doğan’ın Yaptıkları Beyne Kan Sıçratıyor! Neler Oldu Neler…
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Ela’da Yıldız en sonunda dipleri boyladı! Seyirciyi çıldırtan bu anlardan sonra senariste birçok kişi kin kusmaya başladı! Doğan’ın yaptıkları ise beyne kan sıçratan cinsten bulundu! İşte Yasak Elma dizisinde yaşanan tüm olaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yıldız, Ender ve Handan’ın Doğan’a karşı olan planları seyircileri dört köşe etmişti ama Doğan’ın hamlesi her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.