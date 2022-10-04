Yasak Elma Dizisinde Yıldız En Sonunda Diplere Boyladı! Seyirci Senariste Kin Kusmaya Başladı, Doğan’ın Yaptıkları Beyne Kan Sıçratıyor! Neler Oldu Neler…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yıldız, Ender ve Handan’ın Doğan’a karşı olan planları seyircileri dört köşe etmişti ama Doğan’ın hamlesi her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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