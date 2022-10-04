- 04 Eki 2022 - 11:26 G: 04 Eki 2022 - 11:50

Yasak Elma Dizisinde Yıldız En Sonunda Diplere Boyladı! Seyirci Senariste Kin Kusmaya Başladı, Doğan’ın Yaptıkları Beyne Kan Sıçratıyor! Neler Oldu Neler…

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Ela’da Yıldız en sonunda dipleri boyladı! Seyirciyi çıldırtan bu anlardan sonra senariste birçok kişi kin kusmaya başladı! Doğan’ın yaptıkları ise beyne kan sıçratan cinsten bulundu! İşte Yasak Elma dizisinde yaşanan tüm olaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yıldız, Ender ve Handan’ın Doğan’a karşı olan planları seyircileri dört köşe etmişti ama Doğan’ın hamlesi her şeyi yerle bir etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Eki 2022 - 11:26 Ankara- Yaşam

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