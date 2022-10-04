Emekli Vatandaşın Cebi Sonunda Para Görecek! PTT Tam Tamına 50 Lira Para Ödeme Yapmaya Başladı! Şartlar Belli…

Temmuz ayında ara zam alan emekliler, küresel bazda günden güne yükselen enflasyon oranları nedeniyle aldıkları zammın yeniden eridiğini konuşmaya başladı. Ocak ayında oldukça tatmin edici bir zam alacaklarının sinyali verilen emekli cephesinde artan yaşam pahalılığı ile birlikte masraflar da arttı. Bu masrafların ardından ise, emeklilerin ihtiyaç kredisine talebi artarken; PTT’den müjdeli bir haber geldi. Peki, PTT ihtiyaç kredisi veriyor mu? PTT, ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? PTT’den hangi şartlarda kredi alınabilir? İşte, detaylar…