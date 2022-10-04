Masterchef Atike’den Yürekleri Sızlatan Hamle! Hiç Bilinmeyen Tarafını 83 Milyona Açıkladı; Sevenleri Yerle Yeksan Oldu! Meğer Masterchef Atike…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Atike Bozkaya, yürekleri sızlatan hamle geldi! Hiç bilinmeyen tarafını ilk kez 83 milyona açıklayan Masterchef Atike, sevenlerini yerle yeksan etti. Sosyal medyayı sallayan Atike Bozkaya ilk kez sırrını açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele vermişti. Çiğköfte yapan yarışmacılardan en iyi tabak çıkaran isimler Burak Kaya ve Çağatay olmuştu. Yarışmanın parıldayan yıldızı olan Çağatay ise Mavi takım kaptanı olmuştu. Çağatay’ın en yakın arkadaşı olan Atike ise hakkında bilinmeyenleri ilk kez açıkladı ve yürekler sızladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.