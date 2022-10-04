Masterchef Atike’den Yürekleri Sızlatan Hamle! Hiç Bilinmeyen Tarafını 83 Milyona Açıkladı; Sevenleri Yerle Yeksan Oldu! Meğer Masterchef Atike…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar kıyasıya mücadele vermişti. Çiğköfte yapan yarışmacılardan en iyi tabak çıkaran isimler Burak Kaya ve Çağatay olmuştu. Yarışmanın parıldayan yıldızı olan Çağatay ise Mavi takım kaptanı olmuştu. Çağatay’ın en yakın arkadaşı olan Atike ise hakkında bilinmeyenleri ilk kez açıkladı ve yürekler sızladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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