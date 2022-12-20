Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Görenler Şaştı Kaldı! Bir Deri Bir Kemik Kaldı! 140 Kilo Olmuştu Ama Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Erhan Ufuk Kimdir, Kaç Yaşında?
Ekranların unutulmaz yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı ‘Güllü Erhan’ karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Güllü Erhan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Kurtlar Vadisi dizisinin ardından kendisine ekranlardan uzak bir yaşantı kuran Erhan Ufuk ile ilgili son detaylar haberimizde...
Ekranların unutulmaz yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı ‘Güllü Erhan’ karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Güllü Erhan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Kurtlar Vadisi dizisinin ardından kendisine ekranlardan uzak bir yaşantı kuran Erhan Ufuk, gerçekleştirdiği paylaşım sonrasında değişimiyle herkesi şoke etti. Özellikle de Erhan Ufuk’un verdiği kilolar dikkat çekti! Peki, Erhan Ufuk kaç kilo verdi? Erhan Ufuk nasıl zayıfladı? Erhan Ufuk şimdilerde ne yapıyor? İşte, detaylar…
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20 Ara 2022 - 22:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.