- 20 Ara 2022 - 22:23

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Görenler Şaştı Kaldı! Bir Deri Bir Kemik Kaldı! 140 Kilo Olmuştu Ama Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Erhan Ufuk Kimdir, Kaç Yaşında?

Ekranların unutulmaz yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı ‘Güllü Erhan’ karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Güllü Erhan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Kurtlar Vadisi dizisinin ardından kendisine ekranlardan uzak bir yaşantı kuran Erhan Ufuk ile ilgili son detaylar haberimizde...

Ekranların unutulmaz yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı ‘Güllü Erhan’ karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Güllü Erhan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Kurtlar Vadisi dizisinin ardından kendisine ekranlardan uzak bir yaşantı kuran Erhan Ufuk, gerçekleştirdiği paylaşım sonrasında değişimiyle herkesi şoke etti. Özellikle de Erhan Ufuk’un verdiği kilolar dikkat çekti! Peki, Erhan Ufuk kaç kilo verdi? Erhan Ufuk nasıl zayıfladı? Erhan Ufuk şimdilerde ne yapıyor? İşte, detaylar…

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20 Ara 2022 - 22:23 - Magazin

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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Görenler Şaştı Kaldı! Bir Deri Bir Kemik Kaldı! 140 Kilo Olmuştu Ama Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Erhan Ufuk Kimdir, Kaç Yaşında? mask
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