- 05 Eki 2022 - 08:23

Cansu Tosun’dan İçleri Titreten Hamle! Ekim Ayında Denize Girip Milyonları Üşüttü! “Zengine Kış Gelmiyor Ki!”

Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ve kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu Cansu Tosun, setlere geri dönmeye hazırlanırken, bir film festivali için Bodrum’a gitti. Bodrum’a gider gitmez, kendisini serin sulara atan Cansu Tosun, ekim ayında denize girdiği anlar ile dikkat çekti. İşte detaylar...

Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ve kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu Cansu Tosun, setlere geri dönmeye hazırlanırken, bir film festivali için Bodrum’a gitti. Bodrum’a gider gitmez, kendisini serin sulara atan Cansu Tosun, ekim ayında denize girdiği anlar ile dikkat çekti. Bu anları paylaştıktan sonra yeni bir paylaşım yapan Cansu Tosun, yaptığı o son paylaşım ile herkesi kendisine adeta hayran bıraktı! Peki, Cansu Tosun ne paylaştı? Cansu Tosun nasıl bir paylaşım yaptı? Cansu Tosun’un fotoğrafına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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05 Eki 2022 - 08:23 - Magazin

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