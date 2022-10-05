Cansu Tosun’dan İçleri Titreten Hamle! Ekim Ayında Denize Girip Milyonları Üşüttü! “Zengine Kış Gelmiyor Ki!”
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ve kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu Cansu Tosun, setlere geri dönmeye hazırlanırken, bir film festivali için Bodrum’a gitti. Bodrum’a gider gitmez, kendisini serin sulara atan Cansu Tosun, ekim ayında denize girdiği anlar ile dikkat çekti. İşte detaylar...
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ve kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu Cansu Tosun, setlere geri dönmeye hazırlanırken, bir film festivali için Bodrum’a gitti. Bodrum’a gider gitmez, kendisini serin sulara atan Cansu Tosun, ekim ayında denize girdiği anlar ile dikkat çekti. Bu anları paylaştıktan sonra yeni bir paylaşım yapan Cansu Tosun, yaptığı o son paylaşım ile herkesi kendisine adeta hayran bıraktı! Peki, Cansu Tosun ne paylaştı? Cansu Tosun nasıl bir paylaşım yaptı? Cansu Tosun’un fotoğrafına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
05 Eki 2022 - 08:23 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.