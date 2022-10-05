Gökhan Çıra Paylaşımıyla Ortalığı Karıştırdı! Takipçisinden Gelen Fantezi İsteği Şoke Etti! Selin Ciğerci Görse Lavaboya Koşar!

Olaylı evlenmeleri ve olaylı boşanmaları ile gündemlerden düşmeyen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, yollarını yeni adli yılın açılmasıyla birlikte bir kez daha ayırmıştı. Bu kez kesin gibi gözüken ayrılığın ardından Gökhan Çıra, yeni bir aşka bile yelken açtı. Şimdilerde yeni sevgilisi ile gecelerde görüntülenen Gökhan Çıra’dan gelen bir paylaşım ise, sosyal medya kullanıcılarını bir hayli şaşırttı! Peki, Gökhan Çıra ne paylaştı? Gökhan Çıra nasıl bir paylaşım yaptı? Gökhan Çıra’nın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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