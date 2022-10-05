Gökhan Çıra Paylaşımıyla Ortalığı Karıştırdı! Takipçisinden Gelen Fantezi İsteği Şoke Etti! Selin Ciğerci Görse Lavaboya Koşar!
Olaylı evlenmeleri ve olaylı boşanmaları ile gündemlerden düşmeyen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, yollarını yeni adli yılın açılmasıyla birlikte bir kez daha ayırmıştı. Bu kez kesin gibi gözüken ayrılığın ardından Gökhan Çıra, yeni bir aşka bile yelken açtı. Şimdilerde yeni sevgilisi ile gecelerde görüntülenen Gökhan Çıra cephesinden son detaylar haberimizde...
Olaylı evlenmeleri ve olaylı boşanmaları ile gündemlerden düşmeyen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, yollarını yeni adli yılın açılmasıyla birlikte bir kez daha ayırmıştı. Bu kez kesin gibi gözüken ayrılığın ardından Gökhan Çıra, yeni bir aşka bile yelken açtı. Şimdilerde yeni sevgilisi ile gecelerde görüntülenen Gökhan Çıra’dan gelen bir paylaşım ise, sosyal medya kullanıcılarını bir hayli şaşırttı! Peki, Gökhan Çıra ne paylaştı? Gökhan Çıra nasıl bir paylaşım yaptı? Gökhan Çıra’nın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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05 Eki 2022 - 08:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.