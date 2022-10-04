Ankara'da Tüyleri Diken Diken Eden Cinayet! Onur Şener Cinayeti Nedir, Nasıl Oldu? Müzisyen Onur Şener Kimdir, Kaç Yaşındaydı?
Ankara’da yaşanan akıl almaz Onur Şener cinayet ile ilgili gerçekler kan donduruyor. Herkesi şok eden ve sanat dünyasını derinden sarsan Onur Şener cinayetindeki detaylar neler? Onur Şener kimdir? Kaç yaşındaydı? İşte merak edilen tüm detaylar.
Geçtiğimiz gün Ankara’nın Çankaya ilçesinin Çayyolu semtinde bir eğlence mekânında yaşananlar tüm Türkiye’nin kanını dondurdu. Bir eğlence mekânında gece geç saatlerde yaşana kan dondurucu cinayet tüm sanatçıları ve sanat dünyasını ayağa kaldırırken cinayeti işleyen zanlıların açıklamaları ve ifadeleri herkesi şaşırttı.
Olayın yaşandığı mekânda sahne alan şarkıcı Onur Şener’in bir süredir konukları ile keyifli şekilde sürdürüldüğü konseptte kimlikleri daha sonra öğrenilen şahıslar arasında istek şarkı adı altında çıkan laf atışması daha sonra sözlü tartışmaya ondan sonra da kavgaya dönüştü. Gece yarısı geç saatlerde çıkan bu arbedede 2 çocuk babası Onur Şener birçok yerinden darbe alarak ağır şekilde yaralandı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Şener hayatını kaybetti. Yürekleri dağlayan cinayete kurban giden Onur Şener’in kim olduğu ile ilgili detaylar ise şu şekilde.
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04 Eki 2022 - 16:07 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.