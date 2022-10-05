Şarkıcı Zara’nın Kızı Dila Kimdir, Kaç Yaşındadır? Zara’nın Kızı Dila Güzelliğiyle Mest Etti, Baş Döndürdü! Meğer…
Müzik dünyasının popüler isimlerinden biri olan ünlü türkücü Zara, geçtiğimiz günlerde kızının doğum günü için bir paylaşım gerçekleştirdi. Kızını gözlerden uzak bir şekilde büyüten Zara, yaptığı paylaşımda kızının son hali ile herkesi şoke etti. Bir hayli büyümüş olan Zara’nın kızı Dila, herkesi şaşırtmasının ardından özel yaşamıyla da herkesi meraklandırmayı başardı. İşte detaylar...
Müzik dünyasının popüler isimlerinden biri olan ünlü türkücü Zara, geçtiğimiz günlerde kızının doğum günü için bir paylaşım gerçekleştirdi. Kızını gözlerden uzak bir şekilde büyüten Zara, yaptığı paylaşımda kızının son hali ile herkesi şoke etti. Bir hayli büyümüş olan Zara’nın kızı Dila, herkesi şaşırtmasının ardından özel yaşamıyla da herkesi meraklandırmayı başardı. Peki, şarkıcı Zara’nın kızı Dila kimdir, kaç yaşındadır? Zara’nın kızı Dila ne zaman doğdu, büyük mü? Zara’nın kızı Dila kime benziyor, babası kim? İşte, detaylar…
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05 Eki 2022 - 08:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.