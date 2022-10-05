Berfu Yenenler ve Eser Yenenler Ne Zaman Evlendi, Nasıl Tanıştı? Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!

Geçtiğimiz günlerde Star TV ekranlarından yayınlanan Doğu Demirkol ile Alelade Show programına katılan Berfu Yıldız Yenenler ve Eser Yenenler, programda gerçekleştirdiği samimi itiraflar ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle Berfu Yıldız Yenenler’in gerçekleştirdiği bir açıklama o günden bugüne etkisini sürdürmeye devam etti. Öte yandan bu açıklamalar sonrası magazin takipçileri ünlü çifti mercek altına aldı. Peki, Berfu Yenenler ve Eser Yenenler ne zaman evlendi, nasıl tanıştı? Eser Yenenler ve Berfu Yenenler arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…

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