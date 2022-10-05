Berfu Yenenler ve Eser Yenenler Ne Zaman Evlendi, Nasıl Tanıştı? Eser Yenenler ve Berfu Yenenler Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!
Geçtiğimiz günlerde Star TV ekranlarından yayınlanan Doğu Demirkol ile Alelade Show programına katılan Berfu Yıldız Yenenler ve Eser Yenenler, programda gerçekleştirdiği samimi itiraflar ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle Berfu Yıldız Yenenler’in gerçekleştirdiği bir açıklama o günden bugüne etkisini sürdürmeye devam etti. İşte popüler ikili ile ilgili son detaylar....
Geçtiğimiz günlerde Star TV ekranlarından yayınlanan Doğu Demirkol ile Alelade Show programına katılan Berfu Yıldız Yenenler ve Eser Yenenler, programda gerçekleştirdiği samimi itiraflar ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle Berfu Yıldız Yenenler’in gerçekleştirdiği bir açıklama o günden bugüne etkisini sürdürmeye devam etti. Öte yandan bu açıklamalar sonrası magazin takipçileri ünlü çifti mercek altına aldı. Peki, Berfu Yenenler ve Eser Yenenler ne zaman evlendi, nasıl tanıştı? Eser Yenenler ve Berfu Yenenler arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…
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05 Eki 2022 - 08:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.