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04 Eki 2022 - 16:08

Gülsim Ali İlhan Göğüs Dekoltesiyle Cayır Cayır Yaktı! Kuğu Gibi Süzüldü; Görenlerin Nutku Tutuldu! “Eridik Be Hatun!” Ateşli Yorumlar Arka Arkaya…

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteriyle çok beğenilen Gülsim Ali İlhan, göğüs dekolteli bir paylaşımda bulunarak adeta cayır cayır yaktı! Kuğu gibi süzülen güzel isim, görenlerin nutkunun tutulmasına neden oldu! “Eridik be hatun” yorumlarını alan Gülsim Ali İlhan, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…