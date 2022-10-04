Gülsim Ali İlhan Göğüs Dekoltesiyle Cayır Cayır Yaktı! Kuğu Gibi Süzüldü; Görenlerin Nutku Tutuldu! “Eridik Be Hatun!” Ateşli Yorumlar Arka Arkaya…
Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Dilek karakteriyle çok beğenilen Gülsim Ali İlhan, göğüs dekolteli bir paylaşımda bulunarak adeta cayır cayır yaktı! Kuğu gibi süzülen güzel isim, görenlerin nutkunun tutulmasına neden oldu! “Eridik be hatun” yorumlarını alan Gülsim Ali İlhan, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Gönül Dağı dizisinde mükemmel bir çıkış yakalayan Gülsim Ali İlhan, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Dilek karakteriyle milyonların kalbine ilmek ilmek işleyen Gülsim Ali İlhan, diziden ayrılma kararı almasıyla sevenlerini günlerce ağlatmıştı. Yeni projeler için çalışmalara başlayan Gülsim Ali İlhan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.