- 04 Eki 2022 - 16:08

Masterchef Yarışması Final Oluyor! Acun Ilıcalı "Nanay" Dedi, Tarihleri Verdi! 5 Yıl Boyunca Böyle Bir Şey Yaşanmamıştı; Tarihe Geçtiler...

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’te final erken geldi. Yapımcı Acun Ilıcalı “nanay” deyip tarihi verdi. İlk sezonundan bu yana böyle bir şey yaşanmamıştı. Peki, 5 yıl sonra neler oldu? Tarihe geçen yeni sezonla ilgili karşılaşılan bu sonucu kimse beklemiyordu. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!

Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlarda seyircisiyle buluşan yarışma Masterchef’te sular durulmak bilmiyor. Hem yarışmacılar arasındaki tansiyon hem de şeflerle yaşanan gerilim bir türlü bitmek bilmeyince seyircilerden gelen yorumlarsa ortalığı birbirine kattı, yapımcı Ilıcalı ne yapacağını şaşırdı kararı farklı bir şekilde verdi. Olayın ardından yaşananlara ise akıl sır ermedi. İşte detaylar!

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04 Eki 2022 - 16:08 - Yaşam

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