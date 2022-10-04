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04 Eki 2022 - 16:08

Masterchef Yarışması Final Oluyor! Acun Ilıcalı "Nanay" Dedi, Tarihleri Verdi! 5 Yıl Boyunca Böyle Bir Şey Yaşanmamıştı; Tarihe Geçtiler...

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Masterchef’te final erken geldi. Yapımcı Acun Ilıcalı “nanay” deyip tarihi verdi. İlk sezonundan bu yana böyle bir şey yaşanmamıştı. Peki, 5 yıl sonra neler oldu? Tarihe geçen yeni sezonla ilgili karşılaşılan bu sonucu kimse beklemiyordu. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!