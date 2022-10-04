Sevda Erginci Yıllar Sonra Yeniden Yasak Elma Dizisinde! Fırtınalar Estirecek…Yasak Elma Dizisinin Zeynep’i Sevda Erginci Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir??
FOX TV ekranlarının 6 sezondur reyting sıralamasında kan kaybetmeyen yapımı olan Yasak Elma dizisi, bu sezona iddialı bir giriş yapmasıyla adından söz ettirmeyi başardı. Şimdilerde Yıldız, Ender ve Handan’ın Doğan’a karşı birlikte hareket ettiği döneme ışık tutan Yasak Elma dizisi, dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından bombayı patlattı. İşte Sevda Erginci ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
FOX TV ekranlarının 6 sezondur reyting sıralamasında kan kaybetmeyen yapımı olan Yasak Elma dizisi, bu sezona iddialı bir giriş yapmasıyla adından söz ettirmeyi başardı. Şimdilerde Yıldız, Ender ve Handan’ın Doğan’a karşı birlikte hareket ettiği döneme ışık tutan Yasak Elma dizisi, dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından bombayı patlattı. Yasak Elma dizisinde daha önce rol almış olan ve dizide Zeynep karakterine hayat veren Sevda Erginci’nin yeniden diziye döneceği iddia edildi! Peki, Yasak Elma dizisinin Zeynep’i Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci Yasak Elma dizisine geri mi dönüyor? Sevda Erginci hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…
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04 Eki 2022 - 23:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.