Mehmet Dinçerler ’den Hadise’ye Büyük Şok! Binlerce Liralık Borcu Bıraktı! Hadise’ye İse İbrahim Çelikkol Sahip Çıktı! Meğer…
Son dönemin en çok konuşulan ve en olaylı boşanması olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ile ilgili her geçen gün yeni bir gerçek açığa çıkarken son olarak ikili arasında yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. Çıkan olay sonrasında ise İbrahim Çelikkol araya girerek ben varım dedi. İşte ikili arasında çıkan herkesi şaşırtan o olay…
Son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan ve atılan her adımda herkesi şok eden olayların yaşandığı Hadise ve Mehmet Dinçerler evliliğinin boşanmaya giden sürecinde, çift resmen boşansa da ikili arasında gerçekleşen olaylar durmak bilmiyor.
Yaptıkları her hareket ve attıkları her adım ile olay olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin sonunu getiren olaylar silsilesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. İkili arasında sürekli maddi konuların göz önüne gelmesi ve bu detayların şiddetli şekilde konuşulması gözlerden kaçmazken Mehmet Dinçerler ve Hadise arasında yaşanan olaya İbrahim Çelikkol’un da katılması ile ortalık iyice karıştı. İşte ortalığı karıştıran Hadise, Mehmet Dinçerler ve İbrahim Çelikkol olayı ile ilgili tüm merak edilenler.
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04 Eki 2022 - 16:20 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.