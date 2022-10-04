Mehmet Dinçerler ’den Hadise’ye Büyük Şok! Binlerce Liralık Borcu Bıraktı! Hadise’ye İse İbrahim Çelikkol Sahip Çıktı! Meğer…

Son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan ve atılan her adımda herkesi şok eden olayların yaşandığı Hadise ve Mehmet Dinçerler evliliğinin boşanmaya giden sürecinde, çift resmen boşansa da ikili arasında gerçekleşen olaylar durmak bilmiyor.

Yaptıkları her hareket ve attıkları her adım ile olay olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin sonunu getiren olaylar silsilesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. İkili arasında sürekli maddi konuların göz önüne gelmesi ve bu detayların şiddetli şekilde konuşulması gözlerden kaçmazken Mehmet Dinçerler ve Hadise arasında yaşanan olaya İbrahim Çelikkol’un da katılması ile ortalık iyice karıştı. İşte ortalığı karıştıran Hadise, Mehmet Dinçerler ve İbrahim Çelikkol olayı ile ilgili tüm merak edilenler.

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