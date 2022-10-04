- 04 Eki 2022 - 16:22 G: 04 Eki 2022 - 16:25

Yasak Elma Dizisinin Zeynep’i Sevda Erginci Kimdir? Sevda Erginci Yıllar Sonra Yeniden Yasak Elma Dizisinde! Fırtınalar Estirecek…

FOX TV ekranlarının 6 sezondur reyting sıralamasında kan kaybetmeyen yapımı olan Yasak Elma dizisi, bu sezona iddialı bir giriş yapmasıyla adından söz ettirmeyi başardı. Şimdilerde Yıldız, Ender ve Handan’ın Doğan’a karşı birlikte hareket ettiği döneme ışık tutan Yasak Elma dizisi, dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından bombayı patlattı. İşte Sevda Erginci ile ilgili merak edilen detaylar...

FOX TV ekranlarının 6 sezondur reyting sıralamasında kan kaybetmeyen yapımı olan Yasak Elma dizisi, bu sezona iddialı bir giriş yapmasıyla adından söz ettirmeyi başardı. Şimdilerde Yıldız, Ender ve Handan’ın Doğan’a karşı birlikte hareket ettiği döneme ışık tutan Yasak Elma dizisi, dün akşam ekranlara gelen bölümünün ardından bombayı patlattı. Yasak Elma dizisinde daha önce rol almış olan ve dizide Zeynep karakterine hayat veren Sevda Erginci’nin yeniden diziye döneceği iddia edildi! Peki, Yasak Elma dizisinin Zeynep’i Sevda Erginci kimdir? Sevda Erginci Yasak Elma dizisine geri mi dönüyor? Sevda Erginci hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar…

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04 Eki 2022 - 16:22 - Magazin

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Yasak Elma Dizisinin Zeynep’i Sevda Erginci Kimdir? Sevda Erginci Yıllar Sonra Yeniden Yasak Elma Dizisinde! Fırtınalar Estirecek… mask
Yasak Elma Dizisinin Zeynep’i Sevda Erginci Kimdir? Sevda Erginci Yıllar Sonra Yeniden Yasak Elma Dizisinde! Fırtınalar Estirecek…
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