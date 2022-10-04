A101 Market’ten İnanılmaz Hafta İçi Özel Kampanyası! Salça, Şeker, Tereyağı, Kaşar Peyniri ve Zeytin Gibi Onlarca Üründe Fiyatlar Resmen Düştü! İşte A101’deki İnanılmaz İndirimler!
Son dönemde ucuz alışverişin ilk adresi olarak zirveye oynayan A101 market durmak bilmeyen kampanyalarına devam ediyor. Her hafta kampanyalarına bir yenisini ekleyen A101 market hafta içine özel olarak onlarca üründe indirime gitti. İşte A101 marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.
A101 market her hafta yayınladığı inanılmaz indirimli kampanyalarına bir yenisini daha ekledi ve içinde salça, şeker, tereyağı ve kaşar peyniri gibi en çok talep gören ürünlerin olduğu onlarca üründe indirme gitti. İşte A101 marketteki indirimli o ürünler ve fiyat listesi.
Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 kg: 74,95 TL
Kebir Tereyağı 500 gram: 64,90 TL
Sütaş Kaşar Peyniri 500 gram: 54,95 TL
İçim Kaşar Peyniri 500 gram: 55,75 TL
Ekici Kaşar Peyniri 400 gram: 43,95 TL
Sana Klasik Paket Margarin 250 gram: 8,95 TL
Öncü Domates Salçası 1650 gram: 79,90 TL
CP Piliç Kokteyl Sosis 500 gram: 17,95 TL
Alo Toz Deterjan 10 kg: 169,90 TL
Finish Classic Bulaşık Makinesi Tableti 101 adet: 109,95 TL
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04 Eki 2022 - 16:54 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.