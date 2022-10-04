A101 Market’ten İnanılmaz Hafta İçi Özel Kampanyası! Salça, Şeker, Tereyağı, Kaşar Peyniri ve Zeytin Gibi Onlarca Üründe Fiyatlar Resmen Düştü! İşte A101’deki İnanılmaz İndirimler!

A101 market her hafta yayınladığı inanılmaz indirimli kampanyalarına bir yenisini daha ekledi ve içinde salça, şeker, tereyağı ve kaşar peyniri gibi en çok talep gören ürünlerin olduğu onlarca üründe indirme gitti. İşte A101 marketteki indirimli o ürünler ve fiyat listesi.

Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 kg: 74,95 TL

Kebir Tereyağı 500 gram: 64,90 TL

Sütaş Kaşar Peyniri 500 gram: 54,95 TL

İçim Kaşar Peyniri 500 gram: 55,75 TL

Ekici Kaşar Peyniri 400 gram: 43,95 TL

Sana Klasik Paket Margarin 250 gram: 8,95 TL

Öncü Domates Salçası 1650 gram: 79,90 TL

CP Piliç Kokteyl Sosis 500 gram: 17,95 TL

Alo Toz Deterjan 10 kg: 169,90 TL

Finish Classic Bulaşık Makinesi Tableti 101 adet: 109,95 TL

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